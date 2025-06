LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 6-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | siamo ancora vivi

Il duello tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 sta incantando il pubblico di tutto il mondo. Con un punteggio serrato e un quinto set deciso dal super tie-break, ogni punto vale oro. Chi trionferà in questa sfida epica? Rimanete con noi: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi conquista la vittoria in questa battaglia di tennis mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricordiamo che nel quinto set si gioca il super tie-break. Dunque vince chi arriva per primo a 10. 6-5 Sinner a segno con il diritto lungolinea. A-40 Servizio e diritto incrociato di Sinner, in rete il back di rovescio di Alcaraz. 40-40 Risposta praticamente vincente dello spagnolo, che poi va a segno con un comodo diretto in avanzamento. A-40 Fortunato con un nastro Alcaraz, ma Sinner non si scompone e chiude col diritto lungolinea. 40-40 Sinner si sposta sul diritto in uscita dal servizio e lo spara nettamente in corridoio. Altra seconda. 40-30 Lungo il diritto di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: siamo ancora vivi

