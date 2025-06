LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 3-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve un miracolo

40-15 Battuta vincente al centro. Quanto è mancata sul finire del quarto set. 30-15 Alcaraz sfonda con il diritto lungolinea. 30-0 Ancora servizio e diritto incrociato dell'italiano. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 3-5 Larga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda di Alcaraz. Ora bisogna provare a tenere la battuta e poi tentare il miracolo nel game successivo. 40-30 Risposta sulla riga e diritto incrociato vincente dell'italiano. 40-15 Lunga la risposta di diritto di Sinner. 30-15 Ace al centro. E' come agli US Open 2022. Anche lì lo spagnolo fu fenomenale al quinto con il servizio.

