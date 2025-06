LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | errore arbitrale a sfavore dell’italiano

Segui dal vivo l’emozionante confronto tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025, dove l’intensità e i colpi di scena si susseguono senza sosta. Un errore arbitrale ha acceso ulteriormente la competizione, lasciando tutti con il fiato sospeso. Resta aggiornato per non perdere neanche un secondo di questa battaglia epica, perché in tennis, ogni punto conta e il match potrebbe ancora riservare sorprese sorprendenti. Clicca qui per l’ultima diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Servizio e diritto incrociato vincente dell’italiano. Che peccato per quel break in apertura di set, quando era ancora visibilmente scosso per quanto accaduto nel parziale precedente. 40-0 Servizio esterno e diritto incrociato vincente. 30-0 Larga la risposta di diritto di Alcaraz mentre ci avviciniamo alle 5 ore di partita. 15-0 Rovescio lungolinea vincente di Sinner. Seconda di servizio. 2-4 Larga la risposta di rovescio di Sinner, che ha un altro gesto di stizza e colpisce seccato la palla con la racchetta. 40-30 Palla corta vincente di Alcaraz in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 3-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: errore arbitrale a sfavore dell’italiano

