LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 1-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | 2 palle break non sfruttate

Il duello tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 si infiamma, tra scambi intensi e colpi mozzafiato. Nonostante le occasioni sprecate, il pubblico resta incollato alla partita, consapevole che ogni punto potrebbe cambiare il destino del match. La tensione cresce: il destino di Sinner pende da un filo, e il finale promette emozioni da cardiopalma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sul nastro e nel campo di Alcaraz il rovescio lungolinea. 1-3 Servizio e diritto incrociato vincente di Alcaraz. Altro treno che è passato e non è stato preso da Sinner. Se dovesse perdere questa partita, mentalmente non sarà semplice smaltire le scorie. Nemmeno per uno come lui. A-40 Servizio vincente esterno dello spagnolo. E’ il colpo con cui ha fatto la differenza rispetto a Sinner, come già a Roma. 40-40 Rimane troppo corto Sinner e Alcaraz fa male con il rovescio incrociato. 40-A Doppio fallo di Alcaraz, che continua a rischiare la seconda. 40-40 Risposta profonda di Sinner, che poi va a segno con il diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 1-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: 2 palle break non sfruttate

