LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dello spagnolo

Il duello tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 si infiamma, regalando emozioni senza tregua. Il talento spagnolo piazza il primo break, lasciando gli spettatori incollati alla ticket. Chi avrà la meglio in questa battaglia di resistenza e tecnica? Scopri gli aggiornamenti in diretta e segui ogni punto di questo match epico, dove ogni decisione può fare la differenza. La sfida è appena iniziata: restate con noi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. 40-15 Servizio e diritto lungolinea di Alcaraz. 30-15 Rovescio incrociato e volée di diritto vincente di Sinner. 30-0 Servizio e diritto di Alcaraz. 15-0 E' finita la benzina. Sul nastro e poi fuori il diritto di Sinner. Speriamo in un passivo non eccessivo in questo quinto set. 0-1 Break di Alcaraz. Scambio infinito, lo spagnolo piazza la palla corta ed è largo il recupero di Sinner, che ha un principio di crampi. Indovinate? Seconda. 30-40 Larga la risposta di diritto di Alcaraz. Ormai si gioca solo con la seconda.

