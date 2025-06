LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 5-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | lo spagnolo ha girato la partita

Il duello tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros 2025 si infiamma: lo spagnolo ha girato la partita, portandosi in vantaggio e lasciando gli spettatori senza fiato. Ogni scambio è un’emozione, ogni punto una battaglia. Rimanete sintonizzati e cliccate per aggiornare la diretta live: il match promette ancora colpi spettacolari e sorprese da non perdere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner affossa in rete un altro diritto in uscita dal servizio. 30-0 Servizio e schiaffo al volo, largo il back di diritto dello spagnolo. 15-0 Lunga la risposta di diritto di Alcaraz. Sinner deve provare almeno a portare questo set al tie-break. 5-6 Sinner affossa in rete il diritto. Parziale di 13-1 per Alcaraz. 40-0 Lunga la risposta di diritto di Sinner. 30-0 Sulla riga il diritto di Alcaraz. 15-0 Altro errore di diritto di Sinner. Sembra di rivivere gli US Open 2022. Sinner non sfruttò il match-point e la partita scivolò via. Qui addirittura 3 di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 5-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: lo spagnolo ha girato la partita

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Diretta Spagnolo

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

? «Sinner è quasi imbattibile, Alcaraz può farcela solo con la sua creatività perché è un giocatore unico». Siete d’accordo con le parole dello spagnolo ex n. 2 del mondo? Partecipa alla discussione

#Sinner 6 1 #Alcaraz 7 6 Vince Alcaraz giocando un gran tennis. Sinner dopo un primo set combattuto, nel secondo subisce mentalmente e fisicamente lo spagnolo che si aggiudica il torneo #InternazionaliDItalia Partecipa alla discussione

Roland Garros, Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 3-3 | DIRETTA - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano sul campo principale del Roland Garros per la finale che incoronerà il re della terra rossa: ecco il risultato in tempo reale ... Come scrive msn.com

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Roland Garros: Jannik prepara la rivincita, Carlos per difendere il trono - Prima finale storica in un torneo del Grande Slam per Jannik e Alcaraz. Il numero uno al mondo va a caccia del primo titolo a Parigi; l'iberico vuole difendere il trono ... Da sport.virgilio.it

Alcaraz vince il terzo set 6-4. A Sinner i primi due 6-4 7-6 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - A Sinner i primi due 6-4 7-6 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros ... Come scrive ansa.it