LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’italiano manca 3 match-point sullo 0-40

Il match tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 si infiamma, regalando un duello emozionante e ricco di colpi di scena. In un crescendo di tensione, Sinner ha mancato tre match point sullo 0-40, lasciando gli appassionati senza fiato. La partita è ormai in pieno equilibrio, con momenti di pura adrenalina che terranno tutti incollati allo schermo. Rimanete aggiornati: il finale promette sorprese incredibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 E’ girata la partita. Alcaraz ormai è in fase di totale euforia e chiude con la volée di rovescio. Seconda. 15-30 Scambio durissimo, altro errore di Sinner con il diritto lungolinea. Siamo senza parole, amici di OA Sport. Davvero. 15-15 Sinner non chiude due smash ed è obbligato a giocare una volée di rovescio difficilissima. Ma non la sbaglia. 0-15 Niente, si è irrigidito Sinner e sbaglia di diritto. Non entra la prima. 5-4 Servizio e diritto lungolinea vincente di Alcaraz. Sembrava finita, ma con lo spagnolo non lo è mai. Quei 3 match-point annullati sullo 0-40 fanno un male terribile. 🔗 Leggi su Oasport.it