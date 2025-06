LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break per l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Doppio fallo di Alcaraz. 0-15 Risposta profondissima di Sinner, che va a segno con il diritto lungolinea. Pulsazioni altissime ora. Un punto per volta. 5-3 Sinner picchia di diritto e piega la resistenza difensiva di Alcaraz. Seconda, ace sfiorato. 40-15 Servizio e diritto lungolinea. Quello che ci voleva. 30-15 Avanza a rete Alcaraz, Sinner lo trafigge con un grande passante di rovescio incrociato. In rete la volée di rovescio dello spagnolo. 15-15 Sinner rischia di scivolare, ma è lungo il rovescio centrale di Alcaraz. Niente prima. 0-15 Recupero difensivo di Alcaraz con il back di diritto, in rete il rovescio incrociato in avanzamento di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 4-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break per l’italiano

