LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | lo spagnolo salva una palla break

40-30 Doppio fallo. 40-15 Sul nastro la risposta di diritto di Sinner. 30-15 Altro ace esterno di Alcaraz. 15-15 In rete la smorzata di diritto in uscita dal servizio. 15-0 Ace esterno dello spagnolo. 2-2 Anche Alcaraz sbaglia la direzione dell'attacco e Sinner può chiudere con il passante di diritto lungolinea. Lo spagnolo si è tuffato sulla palla lanciando la racchetta. Seconda di servizio. 40-30 Sinner sbaglia la direzione dell'attacco, violento passante di diritto lungolinea di Alcaraz, lunga la volée di rovescio dell'italiano. 40-15 Alcaraz butta fuori dal campo Sinner con un diritto angolatissimo e chiude con un rovescio a campo aperto.

