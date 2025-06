LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 1-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | evidente calo fisico del n 1 e break dello spagnolo

Il match tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 si fa sempre più intenso, con il numero uno del mondo visibilmente affaticato. Ogni punto è una battaglia di nervi e resistenze, mentre il giovane spagnolo sfrutta ogni occasione per tallonarlo. La domanda ora è: l’azzurro riuscirà a rialzarsi e rispondere presente? Restate con noi per vivere in diretta ogni emozione di questa sfida epica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 15-0 Battuta esterna vincente dell’italiano. Ora cosa deve fare l’azzurro? Lasciare andare questo set, provando a recuperare energie fisiche e mentali, o rimanere lì e provare a risalire? Conoscendolo, sappiamo già la risposta. 1-4 Lungo il passante di rovescio lungolinea di Sinner. 40-30 Servizio esterno e diritto lungolinea vincente di Alcaraz. 30-30 In rete il diritto incrociato dello spagnolo. 30-15 Alcaraz vince anche lo scambio sulla diagonale di rovescio. 15-15 Servizio e diritto lungolinea di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 1-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: evidente calo fisico del n.1 e break dello spagnolo

