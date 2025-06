LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | lo spagnolo recupera il break

Il match tra Sinner e Alcaraz continua ad appassionare gli appassionati di tennis, con colpi di scena che tengono il pubblico col fiato sospeso. L’iberico, nonostante le difficoltà nel servizio, ha saputo ribaltare la situazione grazie a una risposta aggressiva e determinata. La tensione cresce al Roland Garros 2025: chi prenderà il sopravvento? Clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere ogni istante di questa emozionante battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non sta servendo bene con la prima Sinner, questo da inizio partita. Ma guardiamo oltre. 5-4 Contro-break di Alcaraz. Lungo il diritto di Sinner, ma tutto è nato da una nuova risposta aggressiva dello spagnolo, che ha cambiato letteralmente marcia quando ha evitato il doppio break sul 5-1. Lo conosciamo bene: a lui basta la minima scintilla. La prima non entra più. 30-40 Risposta aggressiva di Alcaraz, che poi fa malissimo con il rovescio incrociato. Serve il miglior Sinner dell’anno adesso. Seconda di servizio. 30-30 Ottimo diritto incrociato in allungo di Sinner, in rete il diritto lungolinea di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 5-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: lo spagnolo recupera il break

In questa notizia si parla di: Sinner Break Alcaraz Diretta

LIVE Sinner-Paul 1-6, 3-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il break e lo conferma salvandosi dal 15-40! - Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul al torneo ATP di Roma 2025! L'azzurro conquista un break fondamentale, resistendo sotto pressione con uno straordinario rovescio lungolinea.

LIVE Alcaraz conferma l’early break con #Sinner a 15. 3-0 per Carlos #IBI25 Partecipa alla discussione

LIVE 1º SET tie break Doppio fallo di Alcaraz #Sinner così recupera il mini break di svantaggio 3-4 Alcaraz #IBI25 Partecipa alla discussione

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Roland Garros: Jannik prepara la rivincita, Carlos per difendere il trono - Prima finale storica in un torneo del Grande Slam per Jannik e Alcaraz. Il numero uno al mondo va a caccia del primo titolo a Parigi; l'iberico vuole difendere il trono ... Da sport.virgilio.it

Sinner-Alcaraz diretta 1-1, la finale del Roland Garros. Dove vederla (in chiaro) in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno questo pomeriggio nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. Lo riporta leggo.it

Sinner - Alcaraz 4-1 nel secondo set. L'azzurro vince il primo 6-4 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - L'azzurro vince il primo 6-4 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros ... Come scrive ansa.it