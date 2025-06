LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 3-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set

Segui in diretta il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025, un duello imperdibile tra due giganti del tennis mondiale. Il match si fa incandescente: break nel secondo set e scambi mozzafiato. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi avrĂ la meglio in questa battaglia di potenza e strategia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Buona difesa di Sinner, lungo il diritto dello spagnolo. L’italiano non vuole regalare nemmeno un punto. 40-0 Lungo il rovescio incrociato dell’italiano. 30-0 Servizio e diritto incrociato dello spagnolo. Eccolo che si sta riaccendendo. 15-0 Alcaraz rischia la seconda e ottiene un punto diretto. Se si presentasse una occasione di doppio break, sarebbe determinante capitalizzarla. 3-0 Sinner fa male con il diritto e alla fine sfonda. In rete il diritto di Alcaraz. Questo era un game fondamentale perchĂ© attualmente lo spagnolo è demoralizzato. Può riaccendersi in qualsiasi momento, ma l’italiano deve essere bravo a prolungare il piĂą possibile questa soluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 3-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break in apertura di secondo set

