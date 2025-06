LIVE Sinner-Alcaraz 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | match interrotto problema per lo spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto incrociato dello spagnolo, Sinner non riesce ad arginarlo. 16.27 Riprende la partita con lo spagnolo in battuta. 16.27 Un corpo estraneo è entrato nell’occhio destro di Alcaraz. 16.25 Alcaraz chiede l’intervento del medico, ha un problema all’occhio destro. 5-4 Servizio e rovescio lungolinea del n.1. 40-15 Servizio, diritto e volée di rovescio vincente dell’italiano. 30-15 Largo il diritto a sventaglio dell’italiano in uscita dal servizio. 30-0 Seconda solida di Sinner, in rete il diritto dello spagnolo. 15-0 Servizio e rovescio incrociato di Sinner, che non può permettersi colpi interlocutori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 5-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: match interrotto, problema per lo spagnolo

