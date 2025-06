LIVE Sinner-Alcaraz 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il servizio non funziona break per lo spagnolo

Se sei appassionato di tennis, non puoi perdere gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros 2025. La tensione cresce mentre i due si affrontano in un match ricco di emozioni e colpi spettacolari. Segui ogni punto, ogni battuta, e scopri chi conquisterà il tanto ambito titolo. La partita è ancora aperta: tutto può succedere in questa battaglia di titani, quindi resta con noi per vivere ogni momento della diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio, diritto e smash dello spagnolo. Qui poco da fare per l’azzurro. 0-30 Lungo un diritto interlocutorio dal centro dello spagnolo. 0-15 Sinner porta lo scambio sulla diagonale di rovescio e porta lo spagnolo all’errore. Per ora l’inerzia è chiaramente a favore di Alcaraz, con un Sinner discontinuo e molto falloso. Ma la finale è ancora agli albori. 2-3 Arriva un meritato break per Alcaraz. Largo il diritto lungolinea di Sinner in uscita dal servizio. 40-A Alcaraz fa malissimo con il diritto lungolinea e poi chiude con un comodo diritto in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 2-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il servizio non funziona, break per lo spagnolo

In questa notizia si parla di: Spagnolo Sinner Alcaraz Diretta

Alcaraz batte Musetti nella semifinale di Roma 2025: lo spagnolo attende Sinner o Paul in finale - Carlos Alcaraz si guadagna un posto nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, battendo Lorenzo Musetti con un combattuto 6-3, 7-6.

? «Sinner è quasi imbattibile, Alcaraz può farcela solo con la sua creatività perché è un giocatore unico». Siete d’accordo con le parole dello spagnolo ex n. 2 del mondo? Partecipa alla discussione

#Sinner 6 1 #Alcaraz 7 6 Vince Alcaraz giocando un gran tennis. Sinner dopo un primo set combattuto, nel secondo subisce mentalmente e fisicamente lo spagnolo che si aggiudica il torneo #InternazionaliDItalia Partecipa alla discussione

Sinner Alcaraz 2-1 nel primo set DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, di nuovo, ma per la prima volta in una finale Slam. Da ansa.it

Sinner-Alcaraz diretta 1-0, la finale del Roland Garros. Dove vederla (in chiaro) in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno questo pomeriggio nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. ilmessaggero.it scrive

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Roland Garros: Jannik prepara la rivincita, Carlos per difendere il trono - Prima finale storica in un torneo del Grande Slam per Jannik e Alcaraz. Il numero uno al mondo va a caccia del primo titolo a Parigi; l'iberico vuole difendere il trono ... Segnala sport.virgilio.it