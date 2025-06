LIVE Sinner-Alcaraz 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | già 5 palle break annullate dall’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta quasi vincente di Alcaraz, largo il rovescio lungolinea da lontanissimo di Sinner. Senza il servizio è dura. Ennesima seconda. 30-15 Regalo di Alcaraz, lunga la risposta di diritto su una seconda non irresistibile. Seconda. 15-15 Sta sbagliando troppo Sinner. In rete il diritto lungolinea. Sta provando ad accelerare, ma non ci riesce. 15-0 Servizio e diritto di Sinner, in rete la difesa disperata dello spagnolo. 2-2 In rete il rovescio lungolinea di Sinner molto più falloso rispetto allo spagnolo. L’occasione da 0-30 c’è stata in questo quarto game. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: già 5 palle break annullate dall’italiano

