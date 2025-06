LIVE Sinner-Alcaraz 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | subito 3 palle break annullate dal n 1

Il duello tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 infiamma il centrale, con un primo set che si prospetta emozionante. Dopo quasi 12 minuti di battaglia, il numero uno mondiale ha salvato tre palle break, dimostrando tutto il suo carattere. La tensione è alle stelle: ogni punto potrebbe essere decisivo. Rimanete aggiornati in tempo reale per vivere ogni emozione di questa sfida epica—clicca qui per non perdere neanche un istante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7 su 16 con la prima per Sinner. Deve salire assolutamente. 1-0 Lungo il rovescio di Alcaraz. Si chiude un primo game di ben 12 minuti, in cui il n.1 ha annullato 3 palle break. Ennesima seconda. A-40 Servizio al centro e diritto lungolinea. In rete il recupero di diritto dello spagnolo. 40-40 Prima discesa a rete di Alcaraz, Sinner va a segno con il passante di rovescio lungolinea. 40-A L’iniziativa da fondo è sempre e solo di Alcaraz. Sinner costretto a giocare un passante di diritto lungolinea, che termina fuori. 40-40 Seconda profondissima, lunga la risposta di rovescio del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 1-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: subito 3 palle break annullate dal n.1

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Diretta Palle

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Sinner-Alcaraz diretta finale Roland Garros, segui la sfida di tennis oggi - Roma e ora Parigi. Un'altra finale tra due campioni del tennis: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano nel match decisivo del Roland Garros. Per la prima volta i due tennisti si sfideranno in un ... Segnala msn.com

Sinner-Alcaraz diretta 1-0, la finale del Roland Garros. Dove vederla (in chiaro) in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno questo pomeriggio nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. ilmessaggero.it scrive

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Roland Garros: Jannik prepara la rivincita, Carlos per difendere il trono - Prima finale storica in un torneo del Grande Slam per Jannik e Alcaraz. Il numero uno al mondo va a caccia del primo titolo a Parigi; l'iberico vuole difendere il trono ... Riporta sport.virgilio.it