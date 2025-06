LIVE Sinner-Alcaraz 0-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo comincia la finale

Sta per cominciare la grande attesa finale di Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz. I due campioni sono pronti a darsi battaglia sul rosso parigino, con lo spettacolo che sta per iniziare. Rimanete con noi per non perdere nessun aggiornamento in diretta: il match promette emozioni forti e sorprese imprevedibili. La sfida sta per avere inizio, e voi non potete perdervela!

15.20 Sinner sembra (apparentemente) sereno. Sorride alla bambina che lo accompagna per mano. 15.19 I giocatori fanno finalmente il loro ingresso in campo. 15.18 Il n.1 non ha ancora mai vinto un grande torneo (quindi 1000 o Slam) sulla terra battuta. 15.18 Sinner invece ha vinto solo 6 dei 15 match finiti al quinto set. Ma tra questi c'era anche la finale degli Australian Open 2024. 15.16 Carlos Alcaraz è praticamente imbattibile quando la partita si prolunga al quinto set: lo spagnolo ha vinto 12 match su 13, perdendo solo con Matteo Berrettini agli Australian Open 2022.

