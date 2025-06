LIVE Roland Garros | alle 11 Errani e Paolini in finale per doppio femminile

Alle 11 di questa mattina, il tennis italiano vive un momento storico: Errani e Paolini sono in finale di doppio femminile a Roland Garros. Reduce dal trionfo olimpico a Parigi e dal successo a Roma, le due azzurre puntano a conquistare il primo titolo Slam, scrivendo un'altra pagina memorabile nella loro straordinaria carriera e portando l’Italia ancora una volta sotto i riflettori del grande tennis mondiale.

Le azzurre, reduci dal trionfo olimpico a Parigi la scorsa estate e dal successo recente a Roma, cercano il primo acuto in uno slam.

