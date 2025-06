LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | tra poco il via della gara Bagnaia a caccia del podio Marc Marquez favorito

Preparati a vivere un emozionante GP di Aragón 2025 in diretta, dove Bagnaia si lancia alla conquista del podio e Marc Marquez si presenta come favorito. Tensione alle stelle, sorprese e azioni mozzafiato ti aspettano: clicca subito per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 È il momento dell’inno spagnolo. 13.52 Grande tensione in griglia per un via particolarmente caldo. Bagnaia scatterà dalla quarta casella e proverà a rimanere con i migliori. Tuttavia i problemi in frenata sul davanti potrebbero essere un bell’ostacolo per il piemontese. 13.49 Nella Sprint Race la partenza di Marc Marquez non è stata eccelsa, ma il suo margine su questa pista appare così ampio, che anche uno start non felice potrebbe essere trascurabile. 13.46 Alex Marquez cercherà di contrastare il potere di suo fratello in pista. Sarà interessante capire in che modo il degrado della gomma posteriore inciderà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: tra poco il via della gara, Bagnaia a caccia del podio. Marc Marquez favorito

In questa notizia si parla di: Diretta Bagnaia Marc Marquez

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone - Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

DOBBIAMO SCUOTERCI! Alle 14 scatta il via dell'#AragonGP di #MotoGP, che sembra destinato al solito copione: dalla pole scatterà Marc Marquez davanti a suo fratello Alex, mentre partirà quarto Pecco #Bagnaia . La giornata di ieri non ci fa sperare Partecipa alla discussione

Marc Marquez scatta dalla pole davanti ad Alex e Franco Morbidelli. Bagnaia ha ritrovato buone sensazioni in qualifica ed è 4°, Bezzecchi chiamato alla super rimonta dalla 20a casella con l'Aprilia https://gpone.com/it/2025/06/07/motogp/live-sprint-race-arago Partecipa alla discussione

MotoGP diretta GP Aragon LIVE: Marc Marquez dalla pole per una vittoria che sembra annunciata, Bagnaia provaci - Il racconto in diretta del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito omonimo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 giugno 2 ... Da sport.virgilio.it

Diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia e gli altri - Alle 14 il via al Gp di Aragon. Marc Marquez l'uomo da battere. Bagnaia, sempre alle prese con alcuni problemi sull'anteriore della Ducati, parte quarto. Scrive corrieredellosport.it

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al MotorLand ... Da fanpage.it