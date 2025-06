LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | si parte con il warm-up Bagnaia cerca una soluzione ai problemi

Benvenuti alla emozionante diretta del GP di Aragon 2025, ottavo round del Mondiale di MotoGP! Il clima è carico di attesa e adrenalina: Bagnaia cerca soluzioni ai problemi, mentre i piloti scaldano le moto nel warm-up. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi delle qualifiche, griglia di partenza e tutto ciò che serve per vivere questa corsa spettacolare fino all’ultimo giro. La battaglia è appena cominciata...

Tra 20 minuti esatti prenderà il via il warm-up! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito spagnolo ci aspetta una gara in cui i padroni di casa vorranno marcare il territorio e regalare ai tifosi iberici grandi soddisfazioni. Il favorito d'obbligo per il successo non può che essere Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale.

