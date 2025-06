LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | scatta il warm-up Bagnaia alla ricerca del feeling con la GP25

Preparatevi a vivere un emozionante GP di Aragón 2025 in diretta! I top rider scaldano i motori, con Bagnaia alla ricerca del feeling perfetto con la GP25 e le qualifiche che infiammano l’attesa. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi, sorpassi e tempi record: clicca qui per seguire la gara in tempo reale e non perdere neanche un momento di questa spettacolare sfida su due ruote. La pista è calda e il livello altissimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.48 Marc Marquez migliora ampiamente e scende a 1:46.967 con 450 millesimi su Vinales, 619 su Binder. Quinto Bagnaia a 756 09.47 Marc Marquez si prende la vetta in 1:47.943 con 37 millesimi su Quartararo e 49 su Bezzecchi, poi Vinales. 09.46 Bezzecchi di nuovo in vetta in 1:47.992 con 395 millesimi su Aldeguer, ora Di Giannantonio secondo a 3 decimi esatti 09.45 Quartararo secondo a 57 millesimi, terzo Bagnaia a 209, quinto Marc Marquez a 234 09.44 Il primo tempo del turno porta la firma di Bezzecchi in 1:50.163, Acosta subito al sorpasso in 1:48.970 09. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: scatta il warm-up, Bagnaia alla ricerca del feeling con la GP25

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Live Motogp Gp Aragon 2025 Diretta Scatta Warm Up Bagnaia Ricerca Feeling Gp25

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone - Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al MotorLand ... Lo riporta fanpage.it

LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP in tv/streaming - La griglia di partenza - La cronaca delle qualifiche - La cronaca della ... Da oasport.it

Qualifiche rivivi la diretta MotoGp Aragon: Marc Marquez in pole, Bagnaia è quarto - Marc Marquez qui ha vinto per sette volte tra Moto2 e MotoGP. Quattro trionficonsecutivi dal 2016 al 2019 guidando la Honda. L’anno scorso firmò la prima vittoria in sella alla Ducati e interruppe un ... Secondo corrieredellosport.it

2021 Aragon GP | MotoGP™ Full Race