LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez va in fuga 3 Bagnaia mette nel mirino la piazza d’onore

Preparati a vivere ogni secondo dell'emozionante GP di Aragón 2025 in diretta! Marc Marquez vola in testa, lasciando tutti gli avversari alle spalle, mentre Bagnaia si avvicina per il podio. Con battute mozzafiato e colpi di scena continui, questa corsa promette spettacolo fino all’ultimo giro. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un momento di questa incredibile gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 giri: -Marc Marquez gira in 1:46.843, di un altro pianeta l’asso nativo di Cervera. 2.092 il margine su Alex, mentre Bagnaia non riesce ad avvicinarsi al secondo posto. Acosta, in compenso, è meno minaccioso. Caduta per Fabio Quartararo nel primo settore. -11 giri: sale a 1.942 il distacco di Alex Marquez da Marc, con quest’ultimo che ha girato in 1:46.879. Bagnaia è sempre a tre decimi da Alex, mentre caduta nel primo settore di Brad Binder. -12 giri: Marc Marquez sembrerebbe aver messo in ghiaccio la gara, mentre per il secondo posto sono in lotta Alex Marquez, Bagnaia, Acosta e Binder. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez va in fuga, 3° Bagnaia mette nel mirino la piazza d’onore

DOBBIAMO SCUOTERCI! Alle 14 scatta il via dell'#AragonGP di #MotoGP, che sembra destinato al solito copione: dalla pole scatterà Marc Marquez davanti a suo fratello Alex, mentre partirà quarto Pecco #Bagnaia . La giornata di ieri non ci fa sperare Partecipa alla discussione

Marc Marquez scatta dalla pole davanti ad Alex e Franco Morbidelli. Bagnaia ha ritrovato buone sensazioni in qualifica ed è 4°, Bezzecchi chiamato alla super rimonta dalla 20a casella con l'Aprilia https://gpone.com/it/2025/06/07/motogp/live-sprint-race-arago Partecipa alla discussione

