LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez trionfa ancora Bagnaia torna sul podio

L'emozione è alle stelle all'Aragon GP 2025! Marc Marquez conquista la sua ottava vittoria sul circuito, dimostrando ancora una volta il suo talento ineguagliabile. Sul podio, accanto a lui, Alex Marquez e Francesco Bagnaia, che torna protagonista dopo una giornata difficile. La gara riserva colpi di scena fino all'ultimo giro, regalando adrenalina pura ai fan di tutto il mondo. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi si laureerà campione questa stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Marc Marquez ottiene l’ottava vittoria ad Aragon, dominando la prova. Alle sue spalle, sul podio, hanno concluso Alex Marquez e Francesco Bagnaia, che ha reagito così alla prestazione incolore di ieri. In quarta e quinta posizione hanno concluso Pedro Acosta e Franco Morbidelli. Ottavo e nono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. ULTIMO GIRO! Confronto rusticano tra Morbidelli e Aldeguer per la quinta posizione. -2 giri: spinge fortissimo Marc Marquez che vuole prendersi la soddisfazione del giro più veloce in 1:46.705. Alex Marquez e Bagnaia sono a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez trionfa ancora, Bagnaia torna sul podio

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez ad Aragon. Ben 8 vittorie, compresa la prima in Ducati - Marc Marquez torna ad Aragon, un tracciato che sa di casa per lui. Con 8 vittorie su 13 gare, il pilota spagnolo ha dimostrato di avere un feeling unico con questa pista.

