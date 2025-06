LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez svetta anche nel warm-up segnali da Bagnaia Alle 14 00 la gara

Sei pronto a vivere in diretta il grande spettacolo del GP di Aragon 2025? Marc Marquez domina ancora, ma attenzione a Bagnaia, che alle 14:00 promette scintille nella corsa più emozionante della stagione. Resta con noi per aggiornamenti live e scopri chi conquisterà il podio di questa emozionante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.58 Il warm-up del GP di Aragon si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 14.00 per la gara della MotoGP. 09.56 Settimo Aldeguer a 349 millesimi, ottavo Vinales a 450, nono Zarco a 453, decimo Binder a 517, 11° Morbidelli a 657, 14° Quartararo a 878, 16° Di Giannantonio a 1.084, 21° Savadori a 3.981 09.54 Marc Marquez ancora una volta davanti a tutti ad Aragon con 19 millesimi sul fratello Alex e 87 su Acosta. Quarto Bezzecchi a 92, quinto Bastianini a 173, sesto Pecco Bagnaia a 348. 09.52 Marc Marquez chiude in 1:47.116 con un ritmo spaventoso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez svetta anche nel warm-up, segnali da Bagnaia. Alle 14.00 la gara

In questa notizia si parla di: Live Motogp Gp Aragon 2025 Diretta Marc Marquez Svetta Warm Up Segnali Bagnaia 14 00 Gara

