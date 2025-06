LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez parte bene 3 Bagnaia

Il Gran Premio di Aragona 2025 sta scaldando gli animi degli appassionati di MotoGP, con marcatori di emozioni che si rincorrono in una corsa mozzafiato. Marquez domina la scena con un ritmo impressionante, mentre Bagnaia si dà da fare per risalire la classifica. La suspense cresce ad ogni curva: chi avrà la meglio in questa sfida tra leggende e giovani promesse? Segui la diretta per non perderti neanche un attimo di questa spettacolare battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 giri: 1:47.428 per Marc Marquez che inizia a scavare un minimo gap nei confronti della concorrenza. Bagnaia prova a respirare e cerca di avvicinarsi ad Alex Marquez. -18 giri: probabile che Marc Marquez stia gestendo la gomma posteriore, mentre Alex Marquez sia un po’ più tirato. Bagnaia, in tutto questo, è terzo e tallonato da un grande Acosta sulla KTM. -19 giri: staccata da straccio di licenza di Acosta in curva-1, ma Bagnaia risponde in uscita e torna terzo. Morbidelli, in tutto questo è in lotta per la quinta posizione con Binder. -20 giri: Acosta nel codone della Ducati di Bagnaia, che fatica soprattutto nel secondo settore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez parte bene, 3° Bagnaia

In questa notizia si parla di: Marquez Marc Bagnaia Diretta

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

DOBBIAMO SCUOTERCI! Alle 14 scatta il via dell'#AragonGP di #MotoGP, che sembra destinato al solito copione: dalla pole scatterà Marc Marquez davanti a suo fratello Alex, mentre partirà quarto Pecco #Bagnaia . La giornata di ieri non ci fa sperare Partecipa alla discussione

Marc Marquez scatta dalla pole davanti ad Alex e Franco Morbidelli. Bagnaia ha ritrovato buone sensazioni in qualifica ed è 4°, Bezzecchi chiamato alla super rimonta dalla 20a casella con l'Aprilia https://gpone.com/it/2025/06/07/motogp/live-sprint-race-arago Partecipa alla discussione

MotoGP diretta GP Aragon LIVE: Marc Marquez dalla pole per una vittoria che sembra annunciata, Bagnaia provaci - Il racconto in diretta del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito omonimo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 giugno 2 ... Da sport.virgilio.it

Diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia e gli altri - Alle 14 il via al Gp di Aragon. Marc Marquez l'uomo da battere. Bagnaia, sempre alle prese con alcuni problemi sull'anteriore della Ducati, parte quarto. corrieredellosport.it scrive

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al MotorLand ... Segnala fanpage.it