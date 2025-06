LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez favorito Bagnaia deve reagire Dalle 14 00 il via

Benvenuti alla diretta live del GP di Aragon 2025, un appuntamento imperdibile nel Mondiale di MotoGP. Con Marc Marquez già in pole e Bagnaia chiamato a una reazione d’orgoglio, le emozioni sono garantite. Dalle 14:00 il grande spettacolo in pista: preparatevi a un pomeriggio ricco di sorprese e adrenalina. Cliccate qui per non perdere nemmeno un istante di questa gara epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. 09.58 Il warm-up del GP di Aragon si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 14.00 per la gara della MotoGP. 09.56 Settimo Aldeguer a 349 millesimi, ottavo Vinales a 450, nono Zarco a 453, decimo Binder a 517, 11° Morbidelli a 657, 14° Quartararo a 878, 16° Di Giannantonio a 1.084, 21° Savadori a 3.981 09.54 Marc Marquez ancora una volta davanti a tutti ad Aragon con 19 millesimi sul fratello Alex e 87 su Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez favorito, Bagnaia deve reagire. Dalle 14.00 il via

In questa notizia si parla di: Motogp Aragon Diretta Marc

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

La MotoGP arriva all’ottavo round della stagione 2025, siamo ad Aragon, pista dove lo scorso anno Marc Marquez ha vinto la prima gara della sua carriera sulla Ducati. Ecco gli orari TV in diretta su Sky Sport, NOW e TV8 https://polegp.it/2025/06/05/motogp/ Partecipa alla discussione

Si torna in Spagna per l'ottava tappa del mondiale 2025. Aragon è una delle piste preferite di Marc Marquez, ma anche quella che ha regalato la prima vittoria a Bagnaia in MotoGP. Aprilia cerca conferme dopo il… https://gpone.com/it/2025/06/06/motogp/live-f Partecipa alla discussione

MotoGP diretta GP Aragon LIVE: Marc Marquez dalla pole per una vittoria che sembra annunciata, Bagnaia provaci - Il racconto in diretta del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito omonimo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 giugno 2 ... Riporta sport.virgilio.it

Diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia e gli altri - Alle 14 il via al Gp di Aragon. Marc Marquez l'uomo da battere. Bagnaia, sempre alle prese con alcuni problemi sull'anteriore della Ducati, parte quarto. Lo riporta corrieredellosport.it

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al MotorLand ... Secondo fanpage.it