LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Bagnaia deve reagire Marc Marquez candidato al successo Dalle 14 00 il via

Non perdere l'emozione del GP di Aragon 2025: alle 14.00 in diretta, Bagnaia deve reagire per risalire la classifica sfidando Marc Marquez, candidato al successo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni attimo di questa incredibile corsa. La tensione è alle stelle: chi uscirà vittorioso da questa battaglia epica? Resta con noi per scoprirlo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 “ Ho provato a fare un extra in qualifica e sono riuscito ad essere quarto, ma rischiando veramente tanto. In generale continuo ad avere tanti problemi sull’anteriore, tantissime chiusure di sterzo, e sono in una situazione complicata, perchĂ© non posso spingere “, ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti al MotorLand. 13.29 Pecco prenderĂ il via dalla quarta casella, ma i dubbi e le perplessitĂ sulla Ducati GP25 sono i soliti. I problemi con l’anteriore persistono e non pare esserci una via d’uscita. 13.26 Tuttavia, la sensazione è che il “93” abbia il solito asso nella manica e per la concorrenza ci sia poco da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bagnaia deve reagire, Marc Marquez candidato al successo. Dalle 14.00 il via

In questa notizia si parla di: Diretta Bagnaia Motogp Aragon

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone - Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

Si torna in Spagna per l'ottava tappa del mondiale 2025. Aragon è una delle piste preferite di Marc Marquez, ma anche quella che ha regalato la prima vittoria a Bagnaia in MotoGP. Aprilia cerca conferme dopo il… https://gpone.com/it/2025/06/06/motogp/live-f Partecipa alla discussione

La MotoGP arriva all’ottavo round della stagione 2025, siamo ad Aragon, pista dove lo scorso anno Marc Marquez ha vinto la prima gara della sua carriera sulla Ducati. Ecco gli orari TV in diretta su Sky Sport, NOW e TV8 https://polegp.it/2025/06/05/motogp/ Partecipa alla discussione

MotoGP diretta GP Aragon LIVE: Marc Marquez dalla pole per una vittoria che sembra annunciata, Bagnaia provaci - Il racconto in diretta del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito omonimo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 giugno 2 ... Si legge su sport.virgilio.it

Diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia e gli altri - Alle 14 il via al Gp di Aragon. Marc Marquez l'uomo da battere. Bagnaia, sempre alle prese con alcuni problemi sull'anteriore della Ducati, parte quarto. Segnala corrieredellosport.it

MotoGp Aragon: la gara in diretta. Marquez scatta in pole davanti al fratello, Bagnaia deve rimontare dalla seconda fila - ;Marc ha dominato la gara sprint del sabato, ora proverà a vincere anche quella lunga come ha fatto lo scorso anno. In prima fila con lui ci sono il fratello Alex e Franco Morbidelli, Bagnaia scatta ... Lo riporta corriere.it