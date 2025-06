LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | vittoria di Coenen solo undicesimo Adamo

Il GP di Latvia 2025 di motocross MX2 si infiamma con emozioni intense e sorpassi mozzafiato! Mentre Coenen conquista la vetta, Adamo lotta per risalire dalla undicesima posizione, creando suspense ad ogni curva.

-17 Vittoria per Sacha Coenen, secondo Langenfelder, terzo Everts. -16 Mancano due giri alla conclusione, Coenen aumenta nuovamente il suo vantaggio a due secondi da Langenfelder. -15 Ancora errore per Adamo, scende undicesimo. -14 Langenfelder si trova a 8 decimi da Coenen. -13 Adamo supera Prugnieres per la nona piazza. -12 Problemi per Lata, va verso il ritiro. -11 Adamo si trova a 7 decimi da Benistant. -10 de Wolf supera Benistant per l'ottava posizione. -9 Errore per Coenen, che scende il suo vantaggio di soli 3 secondi. -8 Lata sale in ventesima posizione.

