LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Benvenuti alla grande emozione del Motocross GP Lettonia 2025! Tra pochi istanti si alzerà il sipario su Gara 1, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MX2. La sfida tra i piloti promette spettacolo, con Adamo e Valerio Lata pronti a contendersi il podio. Rimanete con noi per vivere ogni attimo in diretta e non perdere neanche un colpo di questa incredibile battaglia su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Oltre Adamo, anche Valerio Lata si presenta per battagliare per il podio. 12.04 Adamo dopo una sfortunata qualifica deve riprendersi nelle due gare di giornata. 11.59 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Gara-1 di MX2 GP Lettonia 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MX2 GP Lettonia 2025, Adamo alla grande sfida con Langenfelder. Dopo la vittoria nella gara di qualifica del Gran Premio di Lettonia, Simon Langenfelder (KTM) si riprende la testa del Campionato del Mondo MX2, persa a Teutschenthal. La gara è movimentata e l’impresa del pilota tedesco si concretizza già nei primi istanti, approfittando di una partenza ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

