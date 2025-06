LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | siamo a metà gara-2 Adamo deve recuperare!

Il Gran Premio di Motocross in Lettonia 2025 sta regalando emozioni mozzafiato! Siamo a metà gara 2, con Adamo che lotta per recuperare posizioni e puntare alla settima. La battaglia è serrata tra i top rider, con Langenfelder sempre in testa e De Wolf che si inserisce nella sfida. Resta sintonizzato, clicca qui per gli aggiornamenti live e vivi l’adrenalina della gara fino all’ultimo metro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11? Intanto, l’obiettivo di Adamo potrebbe ancora essere una 7^ posizione: al momento chiude un trenino che va dalla sua 11^ piazza alla 7^ di Mc Lellan. -12? Avvisato, Langenfelder ha ripreso a martellare e ha messo di nuovo 3?5 tra di sé e Coenen. -13? ATTENZIONE! De Wolf ha preso Coenen! Lotta a tre quindi con Langenfelder leader e Coenen e De Wolf nel giro di 4?! -14? Guida Langenfelder su Coenen (+2?3), poi De Wolf (+5?1), Beninstant (+10?8), Farres (+12?5). Adamo ancora 11° a +23?5 dal leader. -15? SIAMO A META GARA! Ancora 15? e poi saranno ultimi due giri! -16? De Wolf ha preso 4? di margine su Beninstant (4°). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: siamo a metà gara-2, Adamo deve recuperare!

In questa notizia si parla di: Adamo Diretta Motocross Lettonia

