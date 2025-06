LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | sbaglia all’ultimo giro Langenfelder ringrazia De Wolf e vince gara-2 Adamo limita i danni

Il GP di Lettonia MX2 2025 si conclude con un finale emozionante: Langenfelder, nel penultimo giro, ringrazia De Wolf e conquista la vittoria, mentre Adamo limita i danni in un giorno difficile. La battaglia tra i protagonisti regala adrenalina pura agli appassionati, con punti chiave che decidono il campionato. Ora, si guarda avanti a Matterley Basin, pronti per nuove sfide e emozioni senza fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di gara-2, si conclude il GP di Lettonia della categoria MX2 del Campionato del Mondo di Motocross. Appuntamento a Matterley Basin tra due weekend: un saluto sportivo! 15:55 Porta quindi a casa 12 punti pesantissimi Adamo, che ne perde comunque da Langenfelder, ma sono 8 i punti lasciati sul piatto contro i 13 che parevano essere prima dell’errore che è costato la gara al tedesco. CLASSIFICA MONDIALE MX2 Simon LANGENFELDER (KTM) 515. ANDREA ADAMO (KTM) 488. Kay DE WOLF (HUS) 478. Liam Everts (HUS) 419. CLASSIFICA GARA II – GP Lettonia 2025 Kay DE WOLF (HUS) 35’34?662. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: sbaglia all’ultimo giro Langenfelder, ringrazia De Wolf e vince gara-2. Adamo limita i danni

