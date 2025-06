LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | prosegue la corsa di Adamo

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live del MX2 GP Lettonia 2025! La sfida tra i grandi si infiamma: Adamo prosegue con determinazione mentre Langenfelder cerca di consolidare la sua leadership nel mondiale. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, emozioni e colpi di scena da questa affascinante corsa che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di motocross di tutto il mondo. La battaglia è appena iniziata—non perdetevi nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MX2 GP Lettonia 2025, Adamo alla grande sfida con Langenfelder. Dopo la vittoria nella gara di qualifica del Gran Premio di Lettonia, Simon Langenfelder (KTM) si riprende la testa del Campionato del Mondo MX2, persa a Teutschenthal. La gara è movimentata e l’impresa del pilota tedesco si concretizza già nei primi istanti, approfittando di una partenza ricca di colpi di scena. Sacha Coenen (KTM), parte subito bene alle spalle del compagno di squadra Langenfelder, con Andrea Adamo (KTM) e Valerio Lata (Honda) subito dietro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: prosegue la corsa di Adamo

In questa notizia si parla di: Lettonia Diretta Adamo Motocross

Motocross, la MXGP torna in Lettonia: è il round 11 su Sky - Domenica 8 giugno torna la MXGP con il classico GP sulla pista sabbiosa di Kegums. Herlings, Febvre e Coenen i candidati alla vittoria. La diretta su Sky Spot Arena Dopo due gare corse sul terreno dur ... Da sport.sky.it

MX2, Laengenfelder vince la Qualifying Race in Lettonia e supera Adamo nel Mondiale - Prosegue il botta e risposta nella classifica generale della MX2 tra Andrea Adamo e Simon Laengenfelder, con quest'ultimo che ha appena operato il ... Lo riporta oasport.it

Motocross, Andrea Adamo vola in Lettonia per provare a consolidare la leadership iridata in MX2 - Archiviata la prima metà di stagione, il Mondiale Motocross 2025 fa tappa in Lettonia questo weekend (da sabato 7 a domenica 8 giugno) per l'undicesimo ... Da oasport.it