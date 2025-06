LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | Langenfelder verso il successo Adamo in rimonta

Assapora l'adrenalina del Motocross GP Lettonia MX2 2025 in diretta! L'azione è intensa, le sorprese si susseguono e i protagonisti lottano con ogni curva. Tra rimonte epiche e sfide mozzafiato, Andrea Adamo si fa strada verso un risultato storico. Resta con noi per aggiornamenti live e vivi il cuore di questa emozionante competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1? Pare quindi un’ottava piazza a questo punto l’obiettivo massimo di Andrea Adamo. -2? Iniziato il 14° giro, alla conclusione partiranno i due giri supplementari! -3? Adamo ha preso Oliver! -4? Davanti nulla cambia. De Wolf e Coenen non sembrano poter avvicinarsi più di tanto a Langenfelder, che guadagnerebbe su tutti in Classifica. -5? Adamo si sta avvicinando allo spagnolo Oriol Oliver. Un peccato che il sorpasso precedente non sia potuto arrivare prima, quando il gruppo della 7^ posizione era compatto. -6? PASSA ADAMO su Reisulis! Nono ora l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: Langenfelder verso il successo, Adamo in rimonta

