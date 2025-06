LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | guida Langenfelder Adamo per la rimonta

Segui l'emozionante live del GP di motocross in Lettonia MX2 2025, dove Adamo Langenfelder si fa strada con determinazione tra le prime posizioni. Con aggiornamenti in tempo reale e una guida esperta al suo fianco, scopri come si sviluppa questa battaglia appassionante. Restate con noi e cliccate qui per non perdere neanche un istante di questa spettacolare gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21? Adamo, che ha adesso qualche secondo di strada libera, ha fatto un giro più veloce del leader. -22? Proprio in questo momento Adamo supera Braceras e conquista la momentanea 11^ posizione. -23? Guadagna un altro secondino Langenfelder su Coenen e porta il margine a 2?5. Adamo sta provando ad attaccare l'11^ psizione dell'iberico Brraceras. -24? Non sono cambiate le posizione di vertice: guida Langenfelder (KTM) su Coenen (KTM) e Bennistant (YAM). Adamo 12°! -25? Adamo si trova a 15? della vetta, a circa 10? dal podio. -26? Anche il secondo giro è stato completato, ricordiamo che mancano 26? agli ultimi due giri di Gara-2! -27? Andrea Adamo ha scalato un paio di posizioni ed è 12°, anche il Gara-1 era riuscito a rimontare ma poi nel finale ha perso nuovamente.

