LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | Coenen in testa Adamo prova la rimonta

Il Gran Premio di motocross in Lettonia 2025 sta infiammando gli appassionati di MX2! Con Coenen in testa e Adamo pronto a risalire, ogni curva e ogni sorpasso sono un’incognita emozionante. Segui in diretta gli aggiornamenti live e vivi l’adrenalina di questa competizione mozzafiato: chi conquisterà il podio? Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa avvincente sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Andrea Adamo si trova a 1.6 Oliver. -3 CADUTA per de Wolf. -2 Adamo perde una posizione Oliver. -1 Adamo si trova all’ottavo posto, Lata solo ventunesimo. -1 Coenen si prende la testa della gara, secondo Langenfelder. -1 INIZIA GARA-1! 12.13 Inizia la fase di preparazione di gara-1. 12.09 Oltre Adamo, anche Valerio Lata si presenta per battagliare per il podio. 12.04 Adamo dopo una sfortunata qualifica deve riprendersi nelle due gare di giornata. 11.59 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Gara-1 di MX2 GP Lettonia 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MX2 GP Lettonia 2025, Adamo alla grande sfida con Langenfelder. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: Coenen in testa, Adamo prova la rimonta

In questa notizia si parla di: Adamo Diretta Coenen Testa

