LIVE Motocross GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA | Adamo deve riscattare un sabato negativo

Benvenuti alla emozionante diretta del GP di Lettonia MX2 2025! Dopo un sabato difficile, Adamo è pronto a riscattarsi e a riscrivere la sua stagione. La sfida tra i grandi si infiamma con Langenfelder in testa, ma nulla è scritto: ogni giro può cambiare le carte in tavola. Restate con noi per vivere in tempo reale l'azione, le emozioni e i colpi di scena di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MX2 GP Lettonia 2025, Adamo alla grande sfida con Langenfelder. Dopo la vittoria nella gara di qualifica del Gran Premio di Lettonia, Simon Langenfelder (KTM) si riprende la testa del Campionato del Mondo MX2, persa a Teutschenthal. La gara è movimentata e l’impresa del pilota tedesco si concretizza già nei primi istanti, approfittando di una partenza ricca di colpi di scena. Sacha Coenen (KTM), parte subito bene alle spalle del compagno di squadra Langenfelder, con Andrea Adamo (KTM) e Valerio Lata (Honda) subito dietro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: Adamo deve riscattare un sabato negativo

