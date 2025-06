LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Rueda sempre in testa Lunetta si riporta sui primi

Segui in tempo reale le emozioni del Moto3 GP di Aragon 2025! Con un ritmo mozzafiato, Rueda continua a guidare, mentre Lunetta si lancia all'inseguimento dei primi, dimostrando grinta e determinazione. Non perdere neanche un momento di questa battaglia ad alta velocità : clicca qui per aggiornamenti live e vivi l’adrenalina della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Munoz cerca l’attacco su Rueda. -10 Munoz riattacca l’azzurro. -10 Ora è secondo. -10 Incredibile Lunetta ne passa 2!!!!! -11 Prime 4 posizioni: Rueda, Quiles, Munoz, Lunetta. -11 Almansa va lungo, lo passa Lunetta. -12 Davanti non c’è nessun attacco. -12 Scatenato Luca Lunetta, passa anche Carpe e si butta all’inseguimento dei primi 4. -13 L’italiano soprassa anche Roulstone, è sesto..13 Lunetta passa Kelso. -14 I primi quattro piloti creano un piccolo gap. -14 Davanti Rueda cerca la fuga ma Quiles regge. -14 Lunetta sigla il giro più veloce. -15 Almansa guadagna la terza piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Rueda sempre in testa, Lunetta si riporta sui primi

In questa notizia si parla di: Lunetta Rueda Diretta Primi

Moto3, Antonio Rueda si prende la pole position a Silverstone. Terza fila per Lunetta - Sul circuito di Silverstone, teatro del GP della Gran Bretagna, Antonio Rueda conquista la pole position in Moto3, dominando le qualifiche.

LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: alle 15:50 la gara. Sarà ancora monologo Rueda? - Partecipa alla discussione

Aragon 2025, Qualifiche: Rueda ancora in pole, Lunetta dietro di soli 26 millesimi - Il pilota del team SIC58 si classifica in seconda posizione a soli 26 millesimi di secondo dallo spagnolo. 3° Quiles ... Secondo formulapassion.it

Moto3â„¢: Rueda, ad Aragon una pole da record - Gran giro per lo spagnolo che sulla pista di casa precede Lunetta di soli 26 millesimi; Quiles completa la prima fila ... Da motogp.com

Moto3 | Gp Aragon Qualifiche: Rueda di un soffio su Lunetta, è pole - Moto3 GP Aragon Qualifiche - Josè Antonio Rueda ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon classe Moto3, ottava tappa del Motomondiale 2025. Il pilota del Team Red Bulla Ajo ha portato ... Da msn.com