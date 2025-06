LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Rueda in testa Lunetta è terzo

Vivi l’azione mozzafiato del Gran Premio di Aragon 2025 in Moto3, dove ogni curva e sorpasso tiene il pubblico con il fiato sospeso. I piloti danno il massimo sul tracciato, creando retroscena emozionanti e sfide intense. Rueda guida la corsa, ma la battaglia per il podio è ancora tutta da scrivere. Resta con noi: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni istante di questa emozionante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 I primi quattro piloti creano un piccolo gap. -14 Davanti Rueda cerca la fuga ma Quiles regge. -14 Lunetta sigla il giro più veloce. -15 Almansa guadagna la terza piazza. -17 Lunetta va lungo in curva 12, ora è ottavo. -17 Munoz è subito nel gruppo di testa. -17 Lunetta scivola in sesta posizione. -18 Quiles cerca di attaccare anche Rueda per la prima posizione. -18 Quiles attacca Lunetta. -18 Parte bene Luca Lunetta, Rueda in testa. 11.02 Piloti schierati. SEMAFORO VERDE!!! 11.00 Parte il giro di formazione. 10.55 Completa la prima fila il rookie Maximo Quiles. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Rueda in testa, Lunetta è terzo

