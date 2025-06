LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via

Sei pronto per vivere l'emozione della Moto3 a Aragon 2025? Manca poco al semaforo verde e la suspense è alle stelle. Restate con noi per seguire in tempo reale ogni curva, sorpasso e adrenalina di questa spettacolare gara. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un secondo di questa emozionante sfida mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 Il semaforo verde per il Gran Premio 2025 di Aragon è previsto alle ore 11. 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Moto3. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Dopo il GP di Gran Bretagna, la classe più leggera si prepara ad affrontare una gara che potrebbe essere uno snodo importante per la classifica piloti. In pole position scatta il favorito indiscusso per la vittoria finale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), primo negli ultimi tre GP disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via

In questa notizia si parla di: Diretta Moto3 Aragon Pochi

LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale - Oggi si svolge in diretta il GP di Gran Bretagna di Moto3 2025, settimo round del Motomondiale. La gara, insolita, conclude il weekend, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il ... Come scrive oasport.it

MotoGp, diretta tv e streaming Gp Aragon: dove vederlo e a che ora - Dopo aver conquistato la Sprint Race, Marc Marquez vuole tornare a vincere anche in gara. Weekend complicato per Bagnaia. Semaforo verde alle 14 ... Si legge su msn.com

MotoGp, orari oggi gara Gp Aragon: dove vederlo in diretta tv, streaming e differita (Sky, Now e TV8) - Marc Marquez, vincitore della Sprint e leader del Mondiale, parte in pole davanti al fratello Alex e a Franco Morbidelli. Bagnaia quarto è in grande difficoltà dopo il 12esimo posto della mini-gara ... Come scrive today.it