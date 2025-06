LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Munoz vince il GP quinto Luca Lunetta

Preparati a vivere un’emozionante giornata di Moto3 GP ad Aragon 2025, dove la suspense tiene il fiato sospeso fino all’ultimo centimetro. David Munoz conquista la sua prima vittoria in carriera con un sorpasso spettacolare all’ultima curva, spingendo Luca Lunetta al quinto posto. La lotta tra i piloti infiamma il tracciato: chi conquisterà il podio? Restate con noi, perché la corsa verso la bandiera a scacchi è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo Quiles, terzo Carpe, quarto Almansa, quinto Lunetta. Fantastico sorpasso all’ultima curva. Prima vittoria in carriera in Moto3 per lo spagnolo. DAVID MUNOZ VINCE!!!!!! Munoz sorpassa Quiles all’ultima curva. Almansa passa Lunetta. Carpe passa Lunetta. Lunetta deve riavvicinarsi ai primi 2. Lunetta terzo. Quiles in testa. ULTIMO GIRO! -2 Quiles è velocissimo nei rettilinei, sarà difficile da superare. -2 Lunetta va lungo in curva 1. -3 Rueda si riporta in quinta posizione. -3 Munoz passa Lunetta. -3 Lunetta sorpassa Almansa in curva 1. -4 Quiles passa Almansa ed è in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Munoz vince il GP, quinto Luca Lunetta

