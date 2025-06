LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Munoz vince al fotofinish quinto Luca Lunetta

Appassionati di Moto3, preparatevi a rivivere ogni emozione del GP di Aragon 2025 in diretta! Con colpi di scena mozzafiato e un finale al fotofinish, Munoz si aggiudica la vittoria davanti a Luca Lunetta. Rimanete con noi per gli aggiornamenti live e non perdere nemmeno un attimo di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 11.43 La nuova classifica Mondiale: Rueda 149 punti, Piqueras 97, Kelso 86. 11.42 L’iberico ha ora un vantaggio su Piquera di 52 punti nel Mondiale. 11.41 Rueda chiude in ottava posizione. 11.39 Secondo Quiles, terzo Carpe, quarto Almansa, quinto Lunetta. Fantastico sorpasso all’ultima curva. Prima vittoria in carriera in Moto3 per lo spagnolo. DAVID MUNOZ VINCE!!!!!! Munoz sorpassa Quiles all’ultima curva. Almansa passa Lunetta. Carpe passa Lunetta. Lunetta deve riavvicinarsi ai primi 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Munoz vince al fotofinish, quinto Luca Lunetta

