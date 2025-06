LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Lunetta in testa lo insegue Munoz

Non perdere neanche un istante dell’emozionante gara di Moto3 GP ad Aragon 2025! La tensione si fa palpabile mentre Lunetta guida con determinazione, seguito da Munoz che non molla, pronto a sorprendere. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni sorpasso e colpo di scena di questa corsa mozzafiato! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e immergerti nell’azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Lunetta è in testa!!! -7 Munoz passa nuovamente l’italiano. -7 Lunetta ne passa due in curva 1. Si rimette in seconda posizione. -8 Almansa passa Lunetta. -8 Iniziano a crollare le prestazioni. -9 Munoz cerca l’attacco su Rueda. -10 Munoz riattacca l’azzurro. -10 Ora è secondo. -10 Incredibile Lunetta ne passa 2!!!!! -11 Prime 4 posizioni: Rueda, Quiles, Munoz, Lunetta. -11 Almansa va lungo, lo passa Lunetta. -12 Davanti non c’è nessun attacco. -12 Scatenato Luca Lunetta, passa anche Carpe e si butta all’inseguimento dei primi 4. -13 L’italiano soprassa anche Roulstone, è sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Lunetta in testa, lo insegue Munoz

