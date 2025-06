LIVE Moto3 GP Aragon 2025 in DIRETTA | gara in tempo reale

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vi portiamo in diretta dalla pista di Aragon per il Gran Premio di Moto3 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Siete pronti a vivere ogni curva e sorpasso in tempo reale? Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti continui e tutta l’azione della gara, perché potrebbe essere una tappa decisiva nella corsa al titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Dopo il GP di Gran Bretagna, la classe più leggera si prepara ad affrontare una gara che potrebbe essere uno snodo importante per la classifica piloti. In pole position scatta il favorito indiscusso per la vittoria finale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), primo negli ultimi tre GP disputati. Il pilota iberico ha disputato una qualifica quasi perfetta e sarà difficile ostacolarlo per il successo nella gara di casa.

