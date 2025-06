LIVE Moto2 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Oncu in vetta su Baltus e Moreira Gonzalez già 7

Il Gran Premio di Aragón 2025 di Moto2 sta regalando emozioni da brividi, con duelli serrati e record sorprendenti. Oncu guida la corsa in vetta, ma Baltus e Moreira sono pronti a tutto per sfidarlo. Chi trionferà? Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: il finalissimo si avvicina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 giri: Moreira in 1:50.528 nuovo record! Il brasiliano passa Baltus ed è secondo. -4 giri: Oncu, Baltus e Moreira si giocheranno il successo. Curiosità: nessuno dei 3 ha mai vinto in Moto2! -5 giri: Gonzalez, invece, sembra iniziare ad accusare a livello di gomme, ancora un giro in 1:51.695 e distacco di 1.7 da Salac. -5 giri: Oncu!!!!! Ancora in 1:50.617!! Allunga a 554 millesimi su Baltus e 775 su Moreira! -6 giri: ora spingono tutti al massimo! Non devono più badare alle gomme. Record nel T1 per i primi 5! Gonzalez ora deve recuperare 1.2 a Salac. -6 giri: Oncu prova a scappare con il nuovo record in 1:50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Oncu in vetta su Baltus e Moreira, Gonzalez già 7°

In questa notizia si parla di: Oncu Baltus Moreira Moto2

LIVE Moto2, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Oncu in vetta su Baltus e Moreira, 9° Arbolino - Il Gran Premio di Moto2 a Aragon 2025 si accende con emozioni e sorpassi mozzafiato! Con Oncu ancora in testa e Baltus e Moreira pronti a contendersi la vetta, la gara si infiamma a ogni curva.

Il brasiliano del team Italtrans ha conquistato la sua prima partenza al palo siglando il nuovo record della pista spagnola. In prima fila Baltus e Oncu seguiti da Canet, 18° il leader del Mondiale https://gpone.com/it/2025/06/07/moto2/super-pole-position-per-mo Partecipa alla discussione

Prima pole position in carriera in Moto 2 per Diogo Moreira, davanti a Baltus e Oncu, 4° Canet che può approfittare delle disavventure di Gonzalez Partecipa alla discussione

Moto2, Super pole position per Moreira ad Aragon, Gonzalez di nuovo a terra - Moto2: Il brasiliano del team Italtrans ha conquistato la sua prima partenza al palo siglando il nuovo record della pista spagnola. In prima fila Baltus e Oncu seguiti da Canet, 18° il leader del Mond ... Scrive gpone.com

Moto2™: prima pole position per Moreira - Ecco il giro dell'otto volte campione del mondo MotoGP che scatterà dalla prima casella nel GP GoPro di Aragon grazie a un 1:45.704 ... Come scrive motogp.com

Il morso di Moreira: ad Aragon conquista la sua prima pole in Moto2™ - L’unico ad abbattere il muro dell’1:50, al MotorLand Diogo Moreira ha ottenuto la sua prima pole position nella classe Moto2™. Porterà dunque la bandiera brasiliana ad aprire lo schieramento della cat ... Da motogp.com