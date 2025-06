LIVE Moto2 GP Aragon 2025 in DIRETTA | Oncu in vetta su Baltus e Moreira 9 Arbolino

Il Gran Premio di Moto2 a Aragon 2025 si accende con emozioni e sorpassi mozzafiato! Con Oncu ancora in testa e Baltus e Moreira pronti a contendersi la vetta, la gara si infiamma a ogni curva. Chi dominerà il podio? Resta sintonizzato per vivere ogni momento di questa battaglia ad alta velocità e scoprire chi conquisterà la vittoria finale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 giri: Vietti è 16° e prova a attaccare Dixon, Manu Gonzalez intanto è 14° e prova la rimonta! -18 giri: Baltus si prende la vetta con Oncu e Moreira in scia. Canet perde un po’ terreno con Lopez e Salac alla caccia. -19 giri: attenzione!! Contatto Alonso-Holgado! I due compagni di squadra finiscono nella ghiaia! -19 giri: Baltus passa Moreira e sale in seconda posizione, Oncu vola in vetta! -19 giri: Moreira precede Oncu e Baltus, poi Canet, Salac e Alonso. 9° Arbolino. PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Moreira che imbocca curva 1 davanti a Oncu e Baltus 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Oncu in vetta su Baltus e Moreira, 9° Arbolino

