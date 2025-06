LIVE Moto2 GP Aragon 2025 in DIRETTA | alle 12 15 la gara Moreira dalla pole Gonzalez per la rimonta!

Preparati a vivere l’emozione del Moto2 GP di Aragon 2025, in diretta alle 12:15! Con Moreira in pole position e Gonzalez pronto alla rimonta, la gara promette adrenalina e sorprese. Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live, mentre il sole splende sul MotorLand e il caldo si fa sentire. La corsa sta per iniziare: chi conquisterà il podio? Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Condizioni meteo al MotorLand: sole pieno e 24° per quanto riguarda l’atmosfera. Asfalto a 43° in crescita. 12.09 Nelle prime 7 uscite stagionali abbiamo visto 3 vittorie di Manu Gonzalez, 2 di Jake Dixon, quindi una per Aron Canet e Senna Agius. 12.06 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA 1 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’49.940 6 6 285.9 2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX Q2 1’50.162 6 6 0.222 0.222 280.7 3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’50.166 6 7 0.226 0.004 282.9 4 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX Q2 1’50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Aragon 2025 in DIRETTA: alle 12.15 la gara. Moreira dalla pole, Gonzalez per la rimonta!

In questa notizia si parla di: Diretta Gara Moreira Gonzalez

Basket, playoff serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Rucker San Vendemiano, gara 3 in diretta. Live - La Pielle Livorno si prepara a affrontare Gara 3 dei playoff di Serie B contro San Vendemiano, in diretta dal PalaTenda.

LIVE Moto2, GP Aragon 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it scrive

Aragon 2025, Qualifiche: prima pole di Moreira in Moto2. Cade Gonzalez - Il brasiliano conquista la prima pole in Moto2 scendendo sotto il muro dell'1'50''. Male Gonzalez, che cade all'inizio della Q2 ... Scrive formulapassion.it

LIVE Moto2, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Gonzalez trionfa a Buriram, Vietti steso da Agius - 7.56 Commissari di gara sul banco ... quindi Diogo Moreira. Tredicesima piazza per Tony Arbolino. Due piazzamenti sul podio per la Fantic Racing. FINISCE COSI’! Manuel Gonzalez vince il GP ... Si legge su oasport.it