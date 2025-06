LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre per il colpaccio al Maracazinho

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vivremo insieme l’emozionante sfida di Italia-Brasile nella Nations League di volley femminile 2025, un match che promette spettacolo e adrenalina al Maracazinho di Rio. Le azzurre sono pronte a conquistare una vittoria storica contro le favorite mondiali. Rimanete con noi per seguire ogni attimo in diretta e non perdere neanche un colpo di questa partita epica, perché il risultato è ancora tutto da scrivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, incontro della prima settimana della Nations League di volley femminile 2025. Le campionesse olimpiche cercano il colpaccio al Maracazinho per concludere nel migliore dei modi la tappa di Rio de Janeiro della VNL 2025 in un test di altissimo livello per entrambe le formazioni. L’Italia è ancora imbattuta in questa competizione in cui però non è più a punteggio pieno. Le azzurre hanno iniziato il proprio cammino battendo gli Stati Uniti d’America 3-0 (25-13, 25-13, 30-28) per poi sconfiggere in rimonta la Germania, che ha forzato le italiane al tie-break sottraendogli un punto (22-25, 25-10, 20-25, 25-13, 15-9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per il colpaccio al Maracazinho

In questa notizia si parla di: Diretta Italia Brasile Nations

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

, - Domani la grande sfida al #Maracanazinho ? Ore 15 in diretta @DAZN_IT e #vbtv LA NEWS https://federvolley.it/node/130808 #LaNazionale | @volleyballworld | #VNL2025 | #BePartOfTheGame Partecipa alla discussione

LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per il colpaccio al Maracazinho - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, incontro della ... Si legge su oasport.it

Brasile-Italia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, canale tv, streaming - Oggi domenica 8 giugno (ore 15.00) si gioca Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche ... Segnala oasport.it

Volleyball Nations League 2025 femminile, l'Italia batte la Corea del Sud 3-0: highlights e quando gioca la prossima partita contro il Brasile - Tre su tre per la nazionale italiana femminile nella Volleyball Nations League 2025. Dopo i successi maturati ai danni di Stati Uniti e Germania, Anna Danesi e compagne hanno rispettato i pronostici e ... Da informazione.it