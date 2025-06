LIVE Italia-Brasile 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | 25-18 allungo finale delle azzurre che vincono il 2 set

L’entusiasmante sfida tra Italia e Brasile nel volley femminile si infiamma: le azzurre conquistano un netto 2-0 nella Nations League 2025, regalando un finale mozzafiato con un allungo decisivo nel secondo set. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni emozione di questa battaglia epica tra due grandi nazionali! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un attimo di questa spettacolare partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DI ITALIA-BRASILE 4-3 Pallonetto perfetto di Egonu 3-3 Julia va ancora a segno con l’attacco in fast. 3-2 Termina fuori il servizio di Jheovana che da metà del primo set ha preso il posto di Tainara 2-2 Grandissima difesa in tuffo di Sylla. La palla termina in rete ma Orro non riesce a rigiocarla 2-1 Termina fuori il primo tempo di Lorena. 1-1 Macris torna da Lorena che questa volta va a segno con il primo tempo 1-0 Muro vincente di Danesi sul primo tempo di Lorena Tornano in campo Egonu ed Orro. Il sestetto è il medesimo che ha iniziato la partita TERZO SET Vedremo se nel terzo set Velasco schiererà Egonu dall’inizio oppure se darà fiducia ad Antropova L’Italia non è partita benissimo nel secondo set ma è riuscita a rientrare verso la metà del parziale per poi chiudere nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-18, allungo finale delle azzurre che vincono il 2° set

