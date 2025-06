LIVE Italia-Brasile 0-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | ottima partenza delle azzurre

La sfida tra Italia e Brasile nella Nations League femminile 2025 promette emozioni palpitanti, con le azzurre che aprono con una prestazione brillante. La partita si anima con scambi intensi e azioni spettacolari, tra cui l’ottima risposta di Egonu e le difese decisive. Segui il match in diretta per non perdere neanche un minuto di questa battaglia di talento e passione, perché ogni punto conta in un duello che si preannuncia avvincente fino all’ultimo schiocco di palla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DI ITALIA-BRASILE 22-17 Egonu taglia l’attacco con la palla che gira molto e termina sulla linea dei 3 metri davanti a Jheovana 21-17 Mani out di Jheovana 21-16 Nessun challenge: una giocatrice brasiliana alza la mano e si prende la responsabilitĂ del tocco 20-17 Termina fuori l’attacco di Egonu, le italiane sono certe di un tocco a muro e chiedono un challenge 20-16 Diagonale vincente di Bergmann che attacca bene un’alzata complicata TIME OUT BRASILE 20-15 Pallonetto perfetto di Sylla 19-15 Attacco di seconda di Orro che finta fino all’ultimo il palleggio e sorprende la prima linea brasiliana 18-15 Egonu colpisce male l’attacco con il pallone che termina direttamente dalle parti di Ze Roberto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: ottima partenza delle azzurre

