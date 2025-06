LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | SPRINT REGALE DI POGACAR

Segui in diretta l’emozionante tappa del Giro del Delfinato 2025, con un sorprendente sprint regale di Pogacar che infiamma gli ultimi chilometri. La competizione è in pieno fermento e ogni secondo conta: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’adrenalina di questa sfida epica, mentre i favoriti si giocano la vittoria finale in un crescendo di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 La UAE Team Emirates-XRG porta a casa il successo numero 42 dell’annata. 14:59 La Top 10 dell’ordine d’arrivo 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:40:12 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:00 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:00 4 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:00 5 STEWART Jake Israel – Premier Tech 0:00 6 PAGE Hugo Intermarché – Wanty 0:00 7 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 8 VENTURINI Clément Arkéa – B&B Hotels 0:00 9 THOMAS Benjamin Cofidis 0:00 10 PENHOËT Paul Groupama – FDJ 0:00 14:57 Tadej Pogacar colleziona il successo numero 96 della sua straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: SPRINT REGALE DI POGACAR

